«Балтика» — «Зенит»: прогноз на матч в Калининграде

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Балтика» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.98.

Ожидается аккуратная игра в первом тайме. «Зенит» будет дольше владеть и раскачивать блок, «Балтика» — ждать ошибки и открывать коридоры за спинами крайних защитников. Риск для гостей — ранний стандарт у своих ворот, а риск для хозяев — скорость решений у петербуржцев при переходах после подбора.

Форма до паузы чётко читалась. «Зенит» прибавил в интенсивности и реализации, о чём говорят свежие 2:0 в РПЛ и 5:3 в товарищеском матче. Голы идут, но и оголяться нельзя. «Балтика» же держит серию без поражений в РПЛ и уверенно чувствует себя при заполненных трибунах в Калининграде. Темп поддерживается благодаря стадиону.

Решат встречу дисциплина у своей штрафной и подборы после навесов. Если «Зенит» удержит первый волнорез и не потеряет мяч в центре, то выдаст больше подходов с остротой. Если же «Балтика» вернёт привычную плотность и выжмет максимум из стандартов, игра быстро станет равной и нервной.

Вывод: матч будет близкий, но по качеству моментов немного ближе к успеху, конечно, гости. Базовый прогноз — «Зенит» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча. Однако мы бы ждали голы с обеих сторон. Уж больно хороша «Балтика» на старте нового сезона. Да и домашний стадион для неё — та ещё крепость. Что-то вроде 1:1 здесь исключать нельзя.