Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Ростов»

«Ростов» принимает ЦСКА на «Ростов Арене» в воскресенье, 14 сентября. Стартовый свисток — в 19:30 мск. К 8-му туру хозяева подходят в зоне стыков (14-е место, пять очков), армейцы же идут без поражений и в тройке лидеров (15 очков).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается в 3.80, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

