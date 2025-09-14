«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит за 2.10.

Ключ для «Ростова» — атака первого темпа. Тимур Сулейманов вошёл бодро и уже приносит очки, Мохаммад Мохеби создаёт эпизоды в штрафной. Их связка может поймать соперника на ошибке. Минус — в воротах. Надёжного голкипера, как, например, Акинфеев у ЦСКА, у ростовской команды нет. На фоне 12 пропущенных мячей за семь туров это важная деталь.

У ЦСКА акценты ясны. Иван Обляков — мотор, через него идут первые и вторые пасы. Данил Круговой — опасная опция с его рывками и замыканием дальней штанги. Игорь Акинфеев при Челестини чаще участвует в розыгрыше, что вытягивает прессинг соперника и открывает коридоры под забегания. Для «Ростова» это значит, что нельзя давать время сопернику в полуфланге.

Однако есть и нюанс. Кирилл Глебов выбыл на три-четыре недели из-за травмы в сборной России. Минус кусачесть в центре. Зато Родриго Вильягра вернулся в общую группу после травмы колена, но, скорее всего, его нагрузят дозированно. С другой стороны, глубины у ЦСКА хватает, чтобы держать темп все 90 минут. Особенно на фоне свежих подписаний молодых футболистов.

Судить встречу будет Сергей Карасёв. Обычно он даёт играть и держит темп без излишних пауз, это в плюс гостям с их прессингом и быстрыми сменами ритма. В сумме картина такая. «Ростов» способен укусить в одном-двух эпизодах, но системнее и собраннее сейчас ЦСКА. Прогноз: ЦСКА окажется сильнее.