«Манчестер Сити» — «МЮ»: стал известен фаворит дерби

14 сентября 2025 года в матче 4-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Хосепа Гвардиолы. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.79, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (7.00).