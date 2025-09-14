«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Сити» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.02.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» был плох во всём, но не проиграл ни одного из двух матчей «Манчестер Сити». Один завершился его победой 2:1, а другой вничью 0:0. В преддверии нового дерби оба клуба испытывают проблемы и неудачно начали новый сезон АПЛ.

Пока в воротах играл турок Алтай Байындыр, но недавний трансфер Сенне Ламменса может всё изменить. У «Манчестер Юнайтед» не такая качественная глубина состава, как у соседа, поэтому возможное отсутствие Матеуса Куньи и Мэйсона Маунта обязательно скажется на игре. Нападающему, играющему на острие атак, просто нет достойной замены.

Предлагаем поставить на победу «Ман Сити» через тотал меньше 5.5 мяча. Холанд может организовать её для своего клуба. Прошлый сезон стал единственным для него, когда не получилось забить три мяча в двух дерби. Помешала травма. До этого два сезона получалось стабильно. Отметим, что у «МЮ» и так всего один забитый своими силами мяч с игры в этом розыгрыше АПЛ, остальные — автоголы и пенальти. На фоне возможного отсутствия Куньи и Маунта дела будут хуже.