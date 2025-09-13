Скидки
«Пари НН» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.87.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
«В субботу «Пари НН» в Саранске сыграет свой очередной домашний матч — на сей раз против «Оренбурга». Алексей Шпилевский сказал, что победа над Махачкалой — это его худший тренерский матч, который он выиграл, ему качество игры не понравилось. Но три очка с той встречи у Нижнего Новгорода имеются. И как раз после победы над Махачкалой больше очков «Пари НН» не набирал. На выезде Нижний Новгород играет очень неудачно. Учитывая, что матч на нейтральном поле, практически выездной для «Пари НН», то, если он сыграет в той же стилистике, как он играл до этого, за исключением матча с Махачкалой, «Оренбургу» будет очень комфортно действовать против команды Алексея Шпилевского.

У «Оренбурга» быстрая атака, хорошие исполнители. Там и Томпсон, и Гюрлюк, и Рыбчинский, и другие ребята из глубины, тот же Квеквескири, могут угрожать воротам. В общем, я жду футбол открытый. «Оренбург» в последнее время играет результативные матчи: 2:0 ведёт, но 2:2 играет с «Ахматом», 0:2 проигрывает с «Рубином», но сравнивает, восемь забитых мячей с «Зенитом» в кубковом матче. В общем, «Оренбург» — команда, которая не отсиживается в обороне, поэтому от матча жду голов. Хоть и сказал Шпилевский, что это игра за девять очков, ни разу такого от тренера не слышал, тем не менее действительно матч наиважнейший, и здесь, помимо того, что на поле будет сеча, я думаю, что и будет достаточное количество моментов и забитых мячей.

Мой прогноз — «тотал больше 2.5» за 1.87», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

