«Пари НН» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Саранске

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Оренбург».

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 1.92.

«Матч пройдёт в Саранске, это пока домашний стадион «Пари НН». И это, конечно же, не помогает клубу набирать очки. В трёх домашних матчах всего одна победа над «Динамо» Махачкала, и место в таблице у них 15-е.

«Оренбург» имеет семь очков и идёт на 12-м месте. В последних пяти официальных матчах гости добились неплохих результатов: две победы, две ничьих и одно поражение. Пополнили свои ряды двумя игроками: это игрок сборной Болгарии Эмиль Ценов и известный нам нападающий по играм в РПЛ Иван Игнатьев. Будет ли это усилением, посмотрим.

Обращать внимание на матчи в прошлом сезоне, в которых команды обменялись гостевыми победами, считаю, не нужно. Составы команд прилично изменились. На данный момент я считаю, что у гостей шансов на победу больше, чем у хозяев. Как я сказал выше, последние матчи «Оренбурга» вселяют уверенность.

Считаю, что в этой игре обе команды забьют. И это первый вариант для прогноза. Второй вариант, в котором коэффициент выше, это «тотал в матче больше 2.5» (1.87). А я выбираю победу «Оренбурга» с форой (0)» за 1.92», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».