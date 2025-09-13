Скидки
«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.85.

«Ахмат», пока не проигрывающий при Станиславе Черчесове, дома в Грозном сыграет против «Локомотива». После матчей сборных у «Локомотива» в прошлом сезоне всегда были большие проблемы, всегда следующий матч после сборной «Локомотив» проводил, мягко говоря, не лучшим образом. Как это будет сейчас — тоже большой вопрос. Но это «Ахмат» не Сторожука, а Черчесова. Две недели у Станислава Саламовича были ещё, чтобы команду дополнительно подготовить по теории, где-то погонять и прокачать теоретически, что надо делать на футбольном поле. И «Ахмат» действительно смотрится командой очень боевой, командой очень волевой, командой характерной и мускулистой.

Под «Локомотив» наверняка «Ахмат» подстроится. Если «Локомотиву» закрыть зоны и не играть первым номером от себя, то у железнодорожников проблемы могут возникнуть. Позиционная атака у них не лучшим образом выстроена. После сборной любопытно посмотреть, как «Локомотив» будет выглядеть, как будет выглядеть Воробьёв, регулярно либо забивающий, либо отдающий, как будет выглядеть Батраков.

В Грозном «Локомотив» уже играл гостевой матч против «Пари НН» и выиграл с трудом — 3:2. Там всегда играть непросто. А здесь ещё и такой упёртый соперник, почувствовавший уверенность в своих силах.

Минимум 2 мяча в этой игре будет забито. И, мне кажется, «Ахмат» не проиграет. Поэтому мой прогноз в пользу команды Станислава Черчесова. «Ахмат» продолжит свою беспроигрышную серию при нём. Беру за коэффициент 1.85 — «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

