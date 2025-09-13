«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва— «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.06.

«Центральный матч тура: «Динамо» — «Спартак», старейшее дерби ещё с советских времен.

Обе команды начали сезон не слишком удачно. У «Спартака» дела идут чуть лучше: 11 очков против 8 у «Динамо». Но разница — всего одна победа. «Динамо» провалило последний матч в Каспийске, проиграв «Динамо» махачкалинскому абсолютно по делу. Карпин мотался со сборной, а рикошетом досталось и «Динамо».

Важный отрезок начинается для москвичей. Возвращается Константин Тюкавин, подтягиваются травмированные, но ни руководство клуба, ни тренерский штаб, ни сами футболисты не удовлетворены 9-м местом и качеством игры. Контракт с Бителло до 2031 года продлили — молодцы.

«Спартак» может сыграть суперорганизованно, как в Казани против «Рубина», а потом катать вату, как в Сочи, где лишь два пенальти от Бако помогли вырвать победу. Кто-то скажет — додавили, заставили соперника ошибиться. Но футбол был так себе. Потеряли Дуарте, отдали Медину, взяли Кристофера Ву и Джику. Два центральных защитника, но сразу ли оба выйдут? Надо и в лимит вписаться. Говорят, оба бегут, оба тактически грамотные, значит, кто-то из новичков точно будет в старте. Какая будет четвёрка в середине поля — тоже вопрос. «Спартак» всегда загадка. Как сыграет команда — организованно или наоборот — никто не скажет.

«Динамо» выглядит структурированнее: схема 4-3-3, футбол понятнее, но задумки Карпина не всегда воплощаются. «Динамо» — «Спартак» для меня всегда про голы. Кто-то ждёт закрытой игры, мол, Карпин выстроит эшелоны и будет ловить контратаками через длинные передачи на Сергеева. Но мне бы хотелось, чтобы такая афиша, да ещё и центральный матч тура, подарила результативный футбол.

Мой прогноз: «обе забьют» и ТБ (2.5) за коэффициент выше двойки. Ничья вряд ли устроит и тех и других — конкуренты могут убежать вперёд. Хочется яркого футбола и эмоций в дерби «Динамо» — «Спартак», — приводит слова Генича «РБ Спорт».