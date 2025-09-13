Скидки
«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 13 сентября

«Краснодар» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 13 сентября
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
«Краснодар» сыграет домашний матч с «Акроном». «Акрон» в последние дни, в последние часы трансферного окна неплохо усилился — и Агапов, и Севикян, и Бистрович, и там боливийский защитник. Это всё замечательно для «Акрона». Вряд ли это кардинально изменит структуру игры, вряд ли это кардинально сделает команду сильнее. Ну, это углубит как минимум скамейку, удлинит её, и вариаций, вариантов у Тедеева будет, конечно, побольше.

Тоже любопытно посмотреть, как эта пауза скажется на тольяттинской команде, потому что до неё «Акрон», мягко говоря, выглядел не очень здорово. Там и ЦСКА проиграли, и «Балтике» в последнем туре перед паузой уступили, и проиграли абсолютно по делу. Тут «Краснодар», который на хорошем ходу, но без Джона Кордобы. Кордобе дали один матч дисквалификации, ну и один матч условно. С «Зенитом» он сыграть сможет.

И вот здесь любопытно посмотреть, какая альтернатива будет в атаке у «Краснодара». Это будет Мозес, может быть, без нападающего сыграет «Краснодар». Но даже без Кордобы «Краснодар» в хорошем функциональном состоянии находится, в хорошем тонусе. И я думаю, что Мусаев наверняка придумает, как Кордобу можно впереди попробовать подменить на этот матч. И если реализация не подведёт, то оборону «Акрона» точно сверхнадёжной не назовёшь. Я думаю, что «Краснодар» выиграет, выиграет достаточно убедительно — минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз — победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

