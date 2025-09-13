«Динамо» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на центральный матч 8-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 8.60.

«Московское дерби, «Динамо» против «Спартака». Интересная игра, явно все будут смотреть и обсуждать её. Но пока с трудом верится в успех хозяев поля, учитывая разницу в результатах между оппонентами.

Да, ещё не так давно оба коллектива шли ниже середины таблицы, не сумев выиграть достаточно матчей на старте сезона. Я ещё тогда говорил, что рано делать выводы. Нужно подождать, составы у обоих клубов топовые, игроки сильные. И «Спартак» вот доказал, что рано было его списывать со счетов.

Мягко говоря, удачно команда Станковича провела последние матчи перед паузой на игры сборных. Сперва «Зенит» чуть не обыграла, смотрелась лучше, пусть и питерцам помешало раннее удаление – 2:2. Затем и вовсе в трёх матчах кряду выиграли красно-белые, сделали это, в общем-то, уверенно. В РПЛ они «Рубин» с «Сочи» одолели – 2:0 и 2:1, в Кубке «Пари НН» обыграли (4:0), хотя эту встречу я бы отдельно рассматривал, учитывая «важность» турнира.

И вот «Спартак» уже шестой, и вот он уже не так далёк от лидеров, одна-две победы — и подопечные Станковича, возможно, поднимутся в топ-5. Все критики сейчас молчат по поводу отставки специалиста. Зато «взялись» они за другого тренера топ-коллектива, за Валерия Карпина в «Динамо».

И на самом деле критиковать бело-голубых есть за что, это очевидно. Сам Карпин это понимает и соглашается с критикой. С восемью баллами коллектив в РПЛ идёт на десятом месте, намного ближе он к зоне вылета, чем к топ-5. Много проигрышей у «Динамо» — всего одна победа в семи играх, одна ничья и сразу пять поражений.

Даже нет особо смысла разбирать матчи бело-голубых, им сейчас со всеми тяжело, нет баланса, в атаке сложно играет коллектив. А тут матч со «Спартаком», который набрал ход, вернул уверенность в себе. Да, пауза на матчи сборных могла дать составам отдохнуть, при этом у них обоих в национальные команды уезжали игроки.

Всё же я тут за «Спартак». Намного лучше он выглядел в последний месяц. «Динамо» сейчас будет тяжело обыграть оппонента. Моя ставка – точный счёт 1:2 за 8.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».