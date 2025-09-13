Скидки
«Динамо» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч российской Премьер-лиги «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«В рамках восьмого тура российской Премьер-Лиги состоится встреча между «Динамо», которым руководит Валерий Карпин, и «Спартаком» под руководством Деяна Станковича. Матч пройдёт в субботу, 13 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

Игра «Динамо» под руководством Карпина не оправдывает ожиданий — всего 3 победы за 10 матчей, и преимущественно над аутсайдерами. Атака не показывает стабильности: в чемпионате забито лишь семь мячей — мало даже для середняков. После возвращения Тюкавина и Гладышева, если игра не улучшится, тренерский штаб столкнется с новой волной критики. В составе «бело-голубых» ярким проблеском надежды может стать Антон Миранчук, вернувшийся после двухлетней европейской командировки.

«Спартак» с трудом начал сезон, но быстро взял себя в руки. После неудачного старта команда Станковича демонстрирует уверенный прогресс: четыре матча без поражений и три победы подряд, включая ничью с «Зенитом». Несмотря на пропущенные в начале 11 голов, подоспевшие трансферы защитников Ву и Джику придают команде необходимую надежность и силы для дальнейших успехов. В гостевом ростере можно отметить аргентинского хавбека – Эсекьеля Барко, который за семь матчей уже отметился тремя забитыми мячами.

Нас ожидает напряжённая голевая битва — ставка на больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

