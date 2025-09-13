«Динамо» — «Спартак»: получи три фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ

13 сентября «Динамо» примет «Спартак» в 8-м туре РПЛ. Московское дерби начнётся в 16:45. Пока соперники будут выявлять сильнейшего, у всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет до 1500 рублей. Для этого необходимо совершить всего два простых действия:

«Динамо» провалило начало чемпионата. В пяти последних поединках с учётом всех турниров у бело-голубых всего одна победа. Под руководством Валерия Карпина коллектив победил лишь в трёх встречах из десяти. В последний раз так плохо «Динамо» стартовало в 2019 году. Наставник подвергается регулярной критике, но с оптимизмом смотрит на ситуацию. Тем более состав команды недавно пополнил перешедший из швейцарского «Сьона» полузащитник Антон Миранчук.

«Спартак» тоже не может похвастаться стабильностью. Однако красно-белые постепенно выравнивают результаты и в трёх последних турах ни разу не проиграли, одержав две победы. У поклонников «Спартака» может вызывать опасение состояние команды в обороне. Команда Деяна Станковича за семь туров пропустила 11 голов и сохранила свои ворота в неприкосновенности только в двух матчах чемпионата.

В последнем очном матче, который прошёл в мае, «Динамо» победило со счётом 2:0. Однако до этого бело-голубые не могли одолеть соперника на протяжении шести официальных поединков.

Перед стартом 8-го тура «Спартак» расположился на шестом месте, имея 11 очков в активе. «Динамо» отстаёт от соперника на три балла и занимает 10-ю позицию.

