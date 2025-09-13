«Ахмат» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 8-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 3.00.

«Ахмат» — «Локомотив». Начну с гостей. Железнодорожники отлично начали этот чемпионат, но в последних трех турах что-то сломалось. Ничья в Калининграде, а потом ещё дважды сыграли вничью дома. И что самое интересное, дважды в тех матчах выиграли первый тайм со счетом 2:0. Итог: 2:2 с «Крыльями Советов» и 3:3 с «Ростовом».

Надеюсь, что пауза в чемпионате пойдет на пользу железнодорожникам. Мне очень нравится их атакующий стиль. В чемпионате они отличились 18 раз, так же как и лидер чемпионата «Краснодар». А вот пропускают многовато, 11 мячей.

«Ахмат» после назначения на пост главного тренера Черчесова провёл в чемпионате четыре матча: две победы дома и два ничейных результата на выезде. И у меня есть уверенность в том, что беспроигрышная серия «Ахмата» продолжится. Предполагаю, что игра может закончиться вничью. Сценарий матча будет плюс-минус такой же, как в победном матче «Ахмата» с «Зенитом» (1:0).

«Ахмат» будет дисциплинированно обороняться и ждать своего шанса в контратаке. Рекомендую рассмотреть ничейный исход в первом тайме или в матче. Я выбираю точный счёт в первом тайме 0:0», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».