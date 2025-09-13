Скидки
«Динамо» — «Спартак»: ставка Эльвина Керимова на главный матч 8-го тура РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Динамо» Москва против «Спартака», восьмой тур РПЛ. «Динамо» плохо играет на старте сезона, в шести последних официальных матчах, если брать и чемпионат, и Кубок, у «Динамо» всего одна победа. Не получается пока у Валерия Карпина, он сам признаёт, что пока игроки не совсем его понимают, не совсем понимают то, чего он от них хочет. Плюс эта пауза была бы очень важной для Карпина, если бы он не совмещал работу в клубе и сборной, мог бы он поработать над игрой команды на тренировках и так далее. Но в итоге Карпин отправился в сборную. Так что решить проблему, я думаю, за такой короткий срок в эту паузу не удалось. «Динамо» будет очень тяжело.

«Спартак» тоже на старте сезона проблемный, но он, по крайней мере, прибавил и по игре, и по результатам — три победы подряд, если брать и чемпионат, и Кубок. До этого была ничья с «Зенитом», которая по игре выглядела как победа «Спартака», то есть он заслужил победу по игре. Так что у «Спартака» всё лучше, но тоже по игре вопросы есть, потому что последняя победа в чемпионате над «Сочи» была одержана тяжелейшая, благодаря дублю Барко. С пенальти второй гол был забит уже в добавленное время, и как раз игра «Спартака», в общем, была средней.

Так что две проблемные команды с тренерами, будущее которых непонятное, встречаются, и это дерби. Я в исход здесь, честно говоря, всё-таки не буду. Я возьму компромиссный вариант ставки на количество голов в матче – «два или три» с коэффициентом 2.03. Я думаю, что 2:1, 1:2, 1:1, 2:0, 0:2 — вот самые популярные счета здесь, мне кажется, будут актуальными они. Супербольшого количества голов я не жду, но они должны точно быть, учитывая проблемы обеих команд в защите и всё-таки потенциал атакующий», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

