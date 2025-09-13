Скидки
«Краснодар» — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Аудио-версия:
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Акрон».

Ставка: «Акрон» не забьёт за 2.14.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпион и лидер сезона «Краснодар» принимает на своём красавце-стадионе «Акрон». Даже отсутствие в эту паузу лидеров команды, которые играли за свои сборные, я о Кордобе (но он всё равно пропускает этот матч) и Сперцяне (а он приедет в отличном настроении), не повлияет на результат матча.

«Краснодар» в большом порядке по всем показателям. Полный стадион, прекрасная атмосфера в коллективе, стабильность, класс игроков — всё это принесёт положительный результат. Предлагаю рассмотреть несколько вариантов: победа хозяев с форой (-1.5) за 2.10, победа «Краснодара» по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за 1.95. Хозяева сразу же начнут играть активно, в атаку. Будет много ударов и много атак по флангам с прострелами. И, конечно, будут угловые.

И вариант №3: «Акрон» не забьет» за 2.14. «Краснодар» прекрасно играет в обороне и находится на первом месте и по пропущенным голам. Всего четыре — в семи матчах чемпионата.

Мой вариант — «Акрон» не забьёт», даже имея в составе нестареющего Артёма Дзюбу», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

