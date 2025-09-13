«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«В рамках четвёртого тура испанской Примеры состоится встреча между «Реалом Сосьедад», которым руководит Серхио Франсиско, и «Реалом» Мадрид под руководством Хаби Алонсо. Матч пройдёт в субботу, 13 сентября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Перестройка «королевских» далась нелегко. Создание новой команды — всегда непростой и длительный процесс, и поклонники бело-голубых уже ощутили это на себе: сезон в Примере начался для клуба неудачно. Тренер Серхио Франсиско стремится придать игре более атакующий характер, сместив стиль в сторону от того, что практиковал Иманол Альгуасиль. Однако пока успехи далеко не на стороне хозяев — в активе команды всего две ничьих, а в последнем матче они уступили «Овьедо» со счётом 0:1. Арсен Захарян, несмотря на отсутствие на поле в этом сезоне, недавно приступил к полноценным тренировкам в общей группе перед встречей с мадридским «Реалом». У российского футболиста появляется шанс проявить себя, однако травмы ещё сказываются на его физической форме.

«Сливочные» твердо верят в своего тренера. «Королевский клуб» начал сезон с трёх побед — достойный результат, учитывая сжатую предсезонную подготовку из-за клубного чемпионата мира. Постепенно команда набирает форму и лучше осваивается под тактические установки Алонсо. Вначале наставник был немного нервным и действовал осторожно, но со временем увереннее реализует план. Он ищет оптимальный состав, не боясь даже оставить на скамейке одного из лидеров — Винисиуса, как было в матче с «Овьедо» (3:0). Построение костяка «Реала» включает ключевых игроков: это Мбаппе, Гюлер, Хейсен и Вальверде.

Привлекательно выглядит ставка на обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».