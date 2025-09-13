Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Реал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Реал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 7.00.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два «Реала» встретятся в четвёртом туре испанского чемпионата – «Сосьедад» и Мадрид. Учитывая выступления хозяев в последние годы, можно было бы тут ожидать борьбы. Но всё же на старте Ла Лиги они совсем разные результаты показывали. У гостей тут проблем не должно возникнуть.

Противоположные исходы у оппонентов были в этих трёх первых турах. У «Реала» Мадрид, в общем-то, проблем вообще не возникало. Все три матча он выиграл, сделал это уверенно, пусть и крупная виктория была всего одна – 3:0 с «Овьедо». В других встречах подопечные Алонсо более скромно обыгрывали «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (2:1).

Так что пока без сюрпризов идут «сливочные». Хотя главные события происходили недавно не в их матчах. «Барселона» в прошлом туре потеряла очки, сыграла вничью. Так что разрыв между двумя грандами сейчас насчитывает два очка. Правда, «Реал» лидирует не единолично – первое место он делит с «Атлетиком».

У «Сосьедада» же совсем другая ситуация на старте сезона. Клуб пока ни разу не выигрывал. Причём нельзя сказать, что оппозиция у него была намного сложнее, чем у мадридцев. Тоже со всеми соперниками бело-голубые в другое время могли бы и выигрывать — 1:1 с «Валенсией», 2:2 с «Эспаньолом» и даже 0:1 с «Реалом Овьедо», которого Мадрид разгромил.

Так что не надо тут особо говорить, что «Реал Сосьедад» располагается на дне таблицы сейчас. Дела у коллектива пока складываются плохо. Да, у мадридцев на следующей неделе стартует Лига чемпионов, но там в первом туре не такой сложный оппонент, «Марсель». Да и даже второй состав «королевской команды» должен обыгрывать нынешний «Сосьедад», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Реал». Мбаппе омрачит возвращение Захаряна
«Реал Сосьедад» — «Реал». Мбаппе омрачит возвращение Захаряна
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android