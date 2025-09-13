«Реал Сосьедад» — «Реал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 7.00.

«Два «Реала» встретятся в четвёртом туре испанского чемпионата – «Сосьедад» и Мадрид. Учитывая выступления хозяев в последние годы, можно было бы тут ожидать борьбы. Но всё же на старте Ла Лиги они совсем разные результаты показывали. У гостей тут проблем не должно возникнуть.

Противоположные исходы у оппонентов были в этих трёх первых турах. У «Реала» Мадрид, в общем-то, проблем вообще не возникало. Все три матча он выиграл, сделал это уверенно, пусть и крупная виктория была всего одна – 3:0 с «Овьедо». В других встречах подопечные Алонсо более скромно обыгрывали «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (2:1).

Так что пока без сюрпризов идут «сливочные». Хотя главные события происходили недавно не в их матчах. «Барселона» в прошлом туре потеряла очки, сыграла вничью. Так что разрыв между двумя грандами сейчас насчитывает два очка. Правда, «Реал» лидирует не единолично – первое место он делит с «Атлетиком».

У «Сосьедада» же совсем другая ситуация на старте сезона. Клуб пока ни разу не выигрывал. Причём нельзя сказать, что оппозиция у него была намного сложнее, чем у мадридцев. Тоже со всеми соперниками бело-голубые в другое время могли бы и выигрывать — 1:1 с «Валенсией», 2:2 с «Эспаньолом» и даже 0:1 с «Реалом Овьедо», которого Мадрид разгромил.

Так что не надо тут особо говорить, что «Реал Сосьедад» располагается на дне таблицы сейчас. Дела у коллектива пока складываются плохо. Да, у мадридцев на следующей неделе стартует Лига чемпионов, но там в первом туре не такой сложный оппонент, «Марсель». Да и даже второй состав «королевской команды» должен обыгрывать нынешний «Сосьедад», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».