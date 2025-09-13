Скидки
«Ювентус» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: 1:1 за 5.00.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» и «Интер» сыграют в центральном матче 3-го тура Серии А. Жду тут борьбы, команды встречаются ещё и сразу после паузы на матчи сборных, куда уезжали много игроков у них. Так что не так просто предсказать победителя, я не вижу очевидного фаворита.

В общем-то, если брать результаты оппонентов в первых двух турах сезона, то «Ювентус» имеет преимущество. Он пока идёт со 100-процентным результатом, только выигрывал. Причём обе победы туринцы добыли с сухим счётом – 2:0 с «Пармой» и 1:0 с «Дженоа». В первой игре команда Тудора под конец даже осталась на поле вдесятером, но после этого умудрилась ещё как раз второй мяч забить. В обоих противостояниях Влахович отличался.

А вот «Интер» провёл два совсем разных матча, в одном из которых успел потерять очки. Причём нельзя сказать, что соперники у него были сложнее, чем у «Юве». Нет, тоже середняки турнира. И сперва миланцы разгромили «Торино», обыграли его уверенно со счётом 5:0, удачно реализовывали свои моменты. Но вот затем подопечные Киву неожиданно уступили «Удинезе». Миланцы уверенно начали встречу, на 17-й минуте Думфрис открыл счёт. Но к концу тайма дважды пропустил «Интер». Во втором тайме клуб активно давил, имел много моментов, но сравнять так и не смог – 1:2.

В целом обе команды всё ещё являются топовыми представителями Италии. Да, «Ювентус» в последние сезоны сдавал позиции, не боролся за чемпионство, в отличие как раз от «Интера». Но прошлой зимой Игор Тудор возглавил команду, и с ним «Юве» удачно выступал, финишировал в топ-4 Серии А в итоге. «Интер» тоже сменил тренера, но только этим летом. Сезон миланцы провели вроде бы успешно, учитывая борьбу за скудетто, финал ЛЧ и Суперкубка, а также полуфинал Кубка Италии. Однако клуб ничего не выиграл, в итоге Симоне Индзаги уехал в Саудовскую Аравию.

Тут ещё важно отметить, что на следующей неделе у обоих клубов стартует Лига чемпионов. «Юве» чуть меньше повезло с оппонентом – «Боруссия» Дортмунд. «Интеру» же предстоит играть с «Аяксом». В любом случае не уверен, что сегодня соперники выступят полностью основными составами все 90 минут.

Жду тут равной борьбы, осторожный футбол будет, терять очки никто не хочет. Моя ставка – точный счёт 1:1 за 5.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

