«Ювентус» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

«Ювентус» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.73.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» против «Интера», третий тур Серии А. «Ювентус» с Игорем Тудором одержал две победы на старте сезона, две сухие победы, 2:0 над «Пармой» и 1:0 над «Дженоа». «Ювентус» пока выделяется, наверное, контрпрессингом, ну и выходами своими запоминается, Влахович выходами на замену два гола уже забил, важных гола. И хотя «Юве» хотел с ним расстаться, но вот он приносит пока результат.

«Ювентус» вообще при Игоре Тудоре, если вспоминать ещё и прошлый сезон, был не самой «верховой» командой, достаточно много было побед минимальных, и «Ювентус» может ограничивать соперника, и «на ноль» играть.

И вот встреча с «Интером», который тренирует Кристиан Киву. Они с «Юве» представят Италию в Лиге чемпионов, которая стартует на следующей неделе. «Интер», в отличие от туринцев, стартовал в чемпионате не так хорошо. Во втором туре уже проиграл он дома «Удинезе», ведя 1:0. Он забил первым в первом тайме, но в этом же тайме успел дважды пропустить. Дальше клуб много владел мячом, но даже сравнять счёт не смог.

Их очные встречи, если брать последние годы, то, как правило, они проводили «низовые» матчи. Ничья 4:4, скорее, исключение из правил. Эта ничья была в прошлом сезоне. Так что я здесь возьму «низ», ну и оттолкнусь от того, что «Ювентус» играет дома. Фактор домашнего поля для таких равных близких пар имеет огромное значение.

Я возьму комбинированную ставку: «Ювентус» не проиграет и тотал голов в матче меньше 3.5» с коэффициентом 1.73», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

