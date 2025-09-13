«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.06.

«Арсенал» против «Ноттингем Форест», четвёртый тур АПЛ. Обе команды испытывали в сезоне определённые проблемы уже. Но всё же класс хозяев тут должен взять своё. Тем более у «лесников» за эти две недели произошли большие изменения.

За время международной паузы «Форест» успел сменить главного тренера. Прошло всего три тура АПЛ, а Нуну Санту уже был отправлен в отставку. Причём дело не только в результатах, так как «лесники» не так уж плохо выступили на старте — четыре очка набрали после трёх туров, обыграли «Брентфорд» (3:1), поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1) и проиграли «Вест Хэму» (0:3).

Да, «Ноттингем» ещё в прошлом сезоне доказал, что является довольно сильным клубом АПЛ, который даже может за еврокубки бороться. Так что, возможно, две потери баллов на старте сезона повлияли на отставку тренера. Но также имел там место быть и конфликт с президентом коллектива, ещё в прошлом сезоне у них возникали спорные ситуации. Теперь вот «Форест» возглавил победитель прошлой Лиги Европы — Эндж Постекоглу.

«Арсенал», в общем-то, тоже уже успел потерять очки в первых турах АПЛ. Но ему немного не повезло с графиком, уже две игры против топовых оппонентов «канониры» провели. Хотя «Ман Юнайтед» сейчас грозным соперником тяжело назвать. Впрочем, в первом туре не без проблем «Арсенал» его обыграл (1:0), после чего разгромил новичка турнира, «Лидс» (5:0).

Но вот в третьем туре АПЛ подопечных Артеты ждала реальная проверка — матч против главного соперника в турнире, если исключать «Ман Сити», против «Ливерпуля». И, как и ожидалось, очень пассивной вышла их встреча, «Арсенал» совсем не торопился атаковать, больше играл от обороны. В первом тайме даже чуть лучше выступал коллектив. Но вот во второй 45-минутке «Ливерпуль» прибавил, сумев забить под конец. Итог — 1:0, но всё было близко к ничьей.

Само собой, думаю, тех же проблем, что и с «Ливерпулем», «Арсенал» не испытает сейчас. У «Ноттингема» ещё и тренер сменился. Так что уверен тут в успехе «канониров». Тем более следующие два матча тяжёлые будут у клуба — с «Атлетиком» в ЛЧ и с «Ман Сити» в АПЛ. Так что тут терять очки коллектив не имеет права», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».