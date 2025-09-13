«Бавария» — «Гамбург»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Гамбург».

Ставка: тотал угловых больше 9.5 за 1.72.

«Бавария» против «Гамбурга» в третьем туре Бундеслиги. «Бавария» пока выиграла все матчи на старте сезона. В Суперкубке одержали победу, ну и в чемпионате две победы над «Лейпцигом» и «Аугсбургом». «Аугсбург» мюнхенцы обыграли в прошлом туре перед международной паузой, обыграли со счётом 3:2, при этом вели 3:0 по счёту. Кажется, сложная победа, но на самом деле, она была убедительной. «Бавария» могла и семь забить. Её подвела реализация, ну и где-то концентрация в защите.

«Бавария» лучше всех пока в Германии играет. И вот она принимает «Гамбург», который только вернулся в Бундеслигу, и пока очень слабое впечатление оставляет. «Гамбург» стартовал с ничьи нулевой в Гладбахе, а в прошлом туре он проиграл в дерби «Санкт-Паули» 0:2, причём проиграл, играя плохо, объективно, соотношение ударов 5:17 в пользу «Паули». Это при том, что соперник уже в первом тайме вёл в счёте. «Гамбург» выглядел беспомощно в атаке. Ну и без мяча тоже пассивно играл в первом тайме. Во второй 45-минутке прессинг включили, но он не работал. Соперник из-под прессинга выходил.

В общем, «Гамбург» провёл плохой матч, и вот он приезжает в гости к «Баварии». Понятно, здесь единственный вопрос, сколько «Бавария» забьёт и как крупно победит? Потому что она создаёт на старте сезона много и забивает достаточно много, при этом не реализует даже половины своих моментов. Я в исход и в тотал голов не полезу. Я возьму угловые. Здесь, скорее, мне кажется, угловых должно быть достаточно, потому что «Бавария» будет атаковать много. «Гамбург» сядет в низкий блок, будет защищаться и играть в автобус. «Бавария», мне кажется, будет все время проводить на чужой половине, даже в финальной трети поля.

Угловые будет зарабатывать «Бавария». Я возьму «тотал угловых больше 9.5» с коэффициентом 1,72», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».