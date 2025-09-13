Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Атлетико» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Атлетико» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Атлетико» 2:1 за 7.60.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» и «Вильярреал» сойдутся в очном матче в рамках 4-го тура испанской Примеры. Две статусные команды чемпионата. Только вот сейчас одна из них терпит большие проблемы. Так что исход здесь не так предсказуем.

Та команда, у которой есть проблемы – это «Атлетико». Собственно, клуб просто ещё не имеет в активе ни одной победы со старта сезона. И это при том, что соперники были далеко не самые сложные. Сперва команда Симеоне проиграла «Эспаньолу» (1:2), после чего пусть и набирала очки, но только играя вничью – 1:1 с «Эльче» и «Алавесом». Явно больше очков «матрасники» собирались набрать на старте сезона, уровень оппонентов позволял это делать.

«Вильярреал» же подтвердил на старте сезона свой статус команды, которая борется каждый сезон за еврокубки, пусть и не за ЛЧ. В первых двух встречах она выиграла, забив в сумме семь голов и ни разу не пропустив – 2:0 с «Овьедо» и 5:0 с «Жироной». Затем уже первая потеря очков была у «жёлтой подлодки», но тоже только ничья, да и соперник был тяжелее – 1:1 с «Сельтой».

После таких результатов оппоненты, само собой, расположились в разных частях таблицы. «Вильярреал» с семью очками идёт на третьей строчке, даже «Барселону» опережает, пусть и по дополнительным параметрам. «Атлетико» же стоит на границе с зоной вылета, на 17-м месте. Да, сезон всё ещё находится в начальной стадии, так что делать серьёзные выводы пока рано. Хотя ситуация с «Атлетико» вопросы вызывает, уже и футболисты некоторые недовольны тренерским штабом.

Тут ещё всё осложняется стартом Лиги чемпионов на следующей неделе. У обеих команд будут тяжёлые соперники из Англии. «Атлетико» предстоит встреча с «Ливерпулем», а «Вильярреалу» — с «Тоттенхэмом». А сейчас после паузы на игры сборных ещё и футболисты вернулись все в разной форме.

Непредсказуемая встреча. Но я всё-таки поверю в «Атлетико». Он прервёт свою серию неудач. Мой выбор тут – точный счет 2:1 за 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android