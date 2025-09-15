Скидки
«Уфа» — «Урал»: стал известен фаворит матча

15 сентября 2025 года в матче 10-го тура Первой лиги сыграют «Уфа» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбургскому клубу. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.85, что составляет примерно 53% вероятности.

При этом шансы «Уфы» оценили в 4.80 (20%). Ничья идёт с коэффициентом 3.45 (27%).

По мнению экспертов, встреча в Уфе не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

