«Уфа» — «Урал»: определён самый вероятный счёт

15 сентября в матче 10-го тура Первой лиги сыграют «Уфа» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 17:00 мск.

Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Уфы» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Наиболее вероятный счёт встречи — 1:0 в пользу клуба из Екатеринбурга за 5.50. Следом идёт ничья со счётом 1:1, на которую выставлен коэффициент 6.00.

При этом заключить пари на нулевую ничью предлагается за 7.00.

