«Уфа» — «Урал»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Уфа» — «Урал».

Ставка: «Урал» победит с разницей в один-два мяча за 2.15.

«Урал» чётко следует плану по возвращению в РПЛ и занимает второе место в таблице Первой лиги после девяти туров. Единственное поражение от «Торпедо» (0:1), что можно считать некой случайностью. Играют подопечные Мирослава Ромащенко результативно — забили 16 мячей.

Не на шутку разыгрались в атаке Мартин Секулич и экс-футболист «Рубина» Роман Акбашев. Хорват забил четыре мяча, а россиянин — три. Хотя многим казалось, что при новом тренере клуб из Екатеринбурга будет играть в прагматичный футбол. И ведь сейчас он правда хорош в защите — всего шесть пропущенных мячей, но при этом показывает отличный результат впереди.

К 10-му туру «Урал» подходит с четырёхматчевой беспроигрышной серией. Он победил «Волгу» (4:0) и возглавляющий таблицу «Факел» (2:0), а вничью сыграл со «Спартаком» из Костромы (1:1) и с «Нефтехимиком» (1:1). У Ромащенко очень хорошая глубина состава благодаря отличной трансферной кампании.

Предлагаем поставить на то, что клуб из Екатеринбурга выиграет у «Уфы» с разницей в один или два мяча. Конечно, подопечные Омари Тетрадзе хорошо выступают дома, но они не непобедимы. В последних четырёх очных матчах «Урал» добывал победы, причём и на выезде, и на своём поле. Он и перед этой игрой выглядит гораздо увереннее.