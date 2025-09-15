«Комо» — «Дженоа»: назван фаворит матча чемпионата Италии

15 сентября 2025 года в матче 3-го тура Серии А сыграют «Комо» и «Дженоа». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Комо» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Дженоа» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев за 6.00. Ничья 1:1 идёт с коэффициентом 7.00.