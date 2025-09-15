«Комо» — «Дженоа»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Комо» — «Дженоа».

Ставка: «Комо» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.13.

«Комо» продолжает шагать в сторону прогресса вместе с Сеском Фабрегасом. Испанец оказался не только талантливым футболистом, но и перспективным тренером. Новый сезон он начал не менее убедительно, чем провёл прошлый. И пусть в минувшем матче с «Болоньей» (0:1) его команда потерпела обидное поражение, однако ведь до этого выиграла у «Лацио» (2:0).

Для «Дженоа» сезон стартовал с двух неудач. Сначала была ничья в матче с «Лечче» (0:0), а затем — поражение во встрече с «Ювентусом» (0:1). В первом случае — скучное зрелище, а во втором — отсутствие остроты в атаке. Хотя возможности удивить появлялись. В прошлом сезоне Патрик Виейра не мог построить глубокую игру в обороне, однако в текущем она стала более компактной.