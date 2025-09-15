Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эспаньол» — «Мальорка»: определён фаворит матча чемпионата Испании

«Эспаньол» — «Мальорка»: определён фаворит матча чемпионата Испании
Комментарии

15 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Мальорка». Встреча состоится на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.

Хозяева не знают поражений в новом сезоне, а гости не чувствовали вкуса побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Барселоны. Поставить на победу «Эспаньола» можно с коэффициентом 2.22, а шансы «Мальорки» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Барселоны за 6.50.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android