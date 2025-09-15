«Эспаньол» — «Мальорка»: определён фаворит матча чемпионата Испании

15 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Эспаньол» и «Мальорка». Встреча состоится на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.

Хозяева не знают поражений в новом сезоне, а гости не чувствовали вкуса побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Барселоны. Поставить на победу «Эспаньола» можно с коэффициентом 2.22, а шансы «Мальорки» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Барселоны за 6.50.