«Эспаньол» — «Мальорка»: прогноз на матч в Барселоне

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Эспаньол» — «Мальорка».

Ставка: победа «Эспаньола» за 2.25.

У Маноло Гонсалеса не должно быть претензий к своим подопечным. «Эспаньол» начал новый сезон Примеры с трёхматчевой беспроигрышной серии. На домашнем стадионе одержал две победы — над «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:0), а вничью сыграл на выезде с «Реалом Сосьедад» (2:2). Это ли не волшебство?

У «Мальорки» всё наоборот — безвыигрышная трёхматчевая серия. Но у неё есть оправдание — топовый уровень соперников. Не выдержала максимальной нагрузки на старте сезона, уступив «Барселоне» (0:3) и «Реалу» (1:2), а с «Сельтой» была ничья со счётом 1:1. Причём во встрече с мадридцами получилось показать качественный футбол во втором тайме и даже стать ближе к голу, чем соперник.

Хагоба Аррасате просто делает свою работу и использует имеющиеся ресурсы на максимум. Часто приходится проводить эксперименты с сочетаниями игроков. На острие атак клуба из Пальма-де-Мальорки продолжает выступать нападающий Косова Ведат Мурики. Он стал автором гола в ворота «сливочных», а ассистировал ему купленный у «Барселоны» летом Пабло Торре.

Однако рассчитывать на такую же игру в предстоящей встрече будет сложно. Всё-таки соперник серьёзно концентрируется на каждом матче и не позволяет себе расслабляться. А с выездами у «Мальорки» большая проблема. За весь 2025 год она выиграла только одну гостевую встречу. Даже касаемо очных встреч преимущество у «Эспаньола» — шесть побед и одна ничья на своём поле.