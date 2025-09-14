Скидки
«Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.14.

«Очень любопытный матч по афише, конечно же, пройдёт в Самаре. Тут своя интрига: очень много пересечений между «Крыльями» и «Сочи» сейчас, потому что в «Сочи» играет много ребят с самарским прошлым. И вот недавно перешёл ещё Солдатенков из «Крыльев» в «Сочи», есть Ежов, есть Зиньковский, есть Коваленко. И самое главное — это первый матч «Сочи» под руководством Игоря Витальевича Осинькина.

Вряд ли Осинькин будет рисковать, понимая и зная, что у «Крыльев» бегущая команда. Но будет отсутствовать Раков, получивший травму в матче за молодёжную сборную. Конечно, футбол «Крыльев» хорошо понятен — глубоко эшелонированная оборона, быстрые вылеты в контратаки. И на этом «Крылья» неоднократно своих соперников уже на старте сезона ловили. Адиев так игру строит, и в сборной Казахстана строил, и строит сейчас в «Крыльях».

«Сочи» практически в каждом матче при Морено пропускал. И я думаю, что главная задача Осинькина — привести сейчас футболистов в чувство, какую-то уверенность им попробовать вернуть, систематизировать и стабилизировать игру в защите, чтобы как можно меньше моментов возникало у ворот «Сочи». Поэтому точно пока не в футбол Осинькина «Сочи» будет играть. Здесь многое будет поставлено на результат.

«Сочи», скорее всего, сыграет аккуратно, от соперника, в обороне. И первый тайм, я думаю, вряд ли получится каким-то суперсобытийным, если только в дело не вмешаются стандарты. Во втором тайме команды подустанут, замены пойдут. И вот здесь уже какой-то перелом может быть в игре.

Мой прогноз на эту встречу — «2-й тайм результативнее 1-го» за 2.14», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

