«Крылья Советов» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Самаре

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Сочи».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.10.

«Воскресенье, Самара, матч восьмого тура РПЛ, «Крылья Советов» — «Сочи». У гостей новый тренер, Игорь Осинькин, который работал в Самаре без малого пять лет. Наконец-то испанский «специалист» поехал домой! Adios! Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что уж если и приглашать тренеров из-за рубежа, то только тех, у кого можно учиться! Такое же мнение у меня и про иностранных футболистов!

У Осинькина было чуть меньше двух недель, чтобы разобраться в том, что оставил ему предшественник. И этого очень мало. Он не волшебник, и что-то кардинально поменять в игре, которая будет приносить очки, у него не получится. Но то, что атмосфера в коллективе будет совершенно другой, сомнений нет. Но за это очки не дают.

Конечно же, многих игроков он знает, да ещё «на флажке», под него, были приглашены ещё два игрока, вратарь Ломаев из «КС», который последний матч за клуб сыграл в ноябре 2024 года и станет пятым вратарём в клубе, и центральный защитник Солдатенков, который 1000% выйдет в стартовом составе.

Но первую победу «Сочи» в РПЛ-2025/2026 мы в Самаре не увидим. Нужно будет подождать, скорее всего, пару-тройку туров (в 10-м – 11-м туре, когда будут играть с «Махачкалой» и «Пари НН»). У хозяев вроде бы «всё тихо», девять набранных очков, отличное настроение после результата в последнем туре РПЛ (2:2 с «Локо» в Москве), всё по плану.

Поэтому мой прогноз — победа «Крыльев Советов» за 2.10», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».