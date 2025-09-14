«Балтика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 за 2.03.

«Главный возмутитель спокойствия на старте этого сезона, конечно же, калининградская «Балтика», «Балтика» Андрея Талалаева. Он главная звезда, он главный творец успеха «Балтики». Команда прекрасно готова функционально, прекрасно играла, но это всё было до паузы, когда Талалаев на эмоциях распустил всех на четыре-пять дней, дал им выходные. Вот как он соберёт сейчас команду… Он сказал, что уверен: психофизиологически всё будет хорошо. А вот в функциональном смысле придётся поработать, да и поработали наверняка калининградцы неплохо.

В гости приезжает «Зенит». Играли совсем недавно товарищеский матч, перед сезоном, «Балтика» была сильнее, победила 2:1 на выезде. Но то был товарищеский матч.

«Балтика» ни разу не уступила, но у «Зенита» такая ситуация, что в следующем туре им играть против «Краснодара», и очки ни в коем случае сейчас терять нельзя. Это будет тоже выездная игра. Поэтому здесь, чтобы сохранить хотя бы этот гандикап в четыре очка, «Зениту» обязательно надо побеждать. И у «Зенита» для этого все есть ресурсы. Главное, чтобы Семак угадал со стартовым составом, кому выйти со скамейки. Вроде как лидеры сейчас в неплохом тонусе, много забивают. И мы видели последний результат со «Сьоном» — 5:3.

Учитывая, что «Балтика» сама немного пропускает и мало что сопернику позволяет у своих ворот создавать, я думаю, что «Зенит» выиграет на классе, просто за счёт мастерства и разницы игроков. Это будет первое поражение Талалаева в РПЛ в нынешнем сезоне. Вряд ли в матче будет забито пять мячей. Поэтому мой прогноз — победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 за коэффициент 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».