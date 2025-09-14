«Балтика» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Калининграде

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.62.

«Балтика» очень здорово начала чемпионат, но и «Зенит» в последнее время прибавил. Здесь будет упорный матч, так как футболисты «Зенита» многие летали в составы своих сборных, особенно бразильцы. Не будет Педро, Мостовой травмирован, так что у «Зенита» есть проблемы.

А вот «Балтика» плодотворно готовилась к матчу, никаких проблем с составом не испытывает, плюс свои болельщики.

Я думаю, что нас ждёт упорная борьба, я бы поставил на ничью. Второй прогноз на количество жёлтых карточек – Талалаев настроит свою команду на борьбу, а «Зенит» не будет уступать. Вторая ставка – тотал больше 4.5 желтой карточки», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».