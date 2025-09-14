«Балтика» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 8-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.80.

«Балтика» и «Зенит» сыграют в восьмом туре российского чемпионата. Если не знать, как проводят сезон соперники и где располагаются в таблице, можно отдать тут лёгкую победу питерцам. На деле же калининградцы, конечно, сильно удивляют своими успехами. Впрочем, я тут всё равно отдаю предпочтение гостям.

Собственно, ситуация сейчас такова, что после семи проведённых туров в РПЛ «Балтика» стоит в таблице выше «Зенита». Причём разница в очках у них есть – три. Не то чтобы они шли вровень, просто балтийцы по дополнительным параметрам шли выше. Нет, с 15 очками команда Талалаева сейчас идёт на третьем месте.

И надо отдать должное «Балтике», пока она играет отлично. Всё ещё без поражений – в семи турах было три ничьих и четыре победы. В РПЛ отбирала уже очки у «Спартака» (3:0), «Динамо» (1:1), «Локомотива» (1:1). Интересно, что трижды балтийцы проиграли в сезоне, но это были только матчи Кубка России, которые нужно рассматривать отдельно. В РПЛ же выступает команда пока на уровне топ-клубов.

И, собственно, «Зенит» сейчас, я думаю, рассчитывал бы идти там, где располагается «Балтика», — в топ-4, среди других сильных команд лиги, в одном очке от лидера турнира. Но вот пока питерцы выступали хуже. Начать с того, что у них уже один проигрыш в сезоне был, да ещё и не от самого сильного оппонента – 0:1 с «Ахматом». Потом ещё и со «Спартаком» провели подопечные Семака слабый матч, едва не проиграли – 2:2.

В принципе, в последних встречах выправились результаты «Зенита». В трёх играх кряду он только побеждал, пусть и одна из этих встреч была в Кубке – 5:3 с «Оренбургом». В РПЛ же сине-бело-голубые недавно выиграли у «Динамо» Махачкала (4:0) и у «Пари НН» (2:0). Во время международной паузы «Зенит» ещё и «Сьон» швейцарский одолел – 5:3.

В целом можно сказать, что тут сыграют две примерно равные команды. Точно бы не говорил, что «Балтика» сейчас лучше «Зенита», даже несмотря на более высокое положение в таблице. Думаю, на дистанции калининградцы всё-таки выпадут из топ-5, освободив там место как раз для «Зенита» и других более сильных клубов.

Но здесь и сейчас с уровнем команды Талалаева всё-таки надо считаться. Жду, что выиграет «Зенит», но точно не с разгромным сухим счётом. Думаю, всё близко у них будет по итогу», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».