«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Заключительная игра 8-го тура пройдет в Ростове-на-Дону. На «Ростов Арене» «Ростов» Джонатана Альбы будет принимать ЦСКА. ЦСКА на пороге супернового исторического достижения — 21 матч подряд ЦСКА в РПЛ не проигрывает. Понятно, большая часть этих матчей была ещё при Марко Николиче, подхватил это знамя, и неплохо, Челестини, который стал лучшим тренером прошлого месяца по опросу экспертов, комментаторов и болельщиков.

ЦСКА действительно хорош, но он был хорош до сборной. Сейчас потеряли в сборной Кирилла Глебова, у него, к сожалению, травма, он на три-четыре недели выбыл. Но ЦСКА приобрёл ещё одного молодого бразильца. Есть сейчас ротация, есть сейчас варианты, кем Глебова заменить, там Шуманский может сыграть на фланге, Алеррандро вернулся. ЦСКА, конечно, выглядит максимально убедительно, лучше, чем «Ростов». Но «Ростов» играет дома. И что-то «Ростов» должен ЦСКА предложить. Если «Ростов» не забьёт ЦСКА, он обязательно проиграет, потому что свой гол наверняка армейцы какой-нибудь организуют. ЦСКА — команда быстрая, лёгкая, воздушная, а оборону «Ростова» неуязвимой не назовёшь. «Ростову» обязательно надо забить и постараться огорчить Акинфеева.

Я думаю, что «Ростов» упростит игру, как всегда он это делает, длинные передачи на Сулейманова или Голенкова, или они вместе выйдут, борьба, подбор, удары, отскоки, рикошеты — вот на чём будет «Ростов» строить свою игру, и плюс стандартные положения, конечно.

Мой прогноз — «обе забьют» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».