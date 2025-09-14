Скидки
«Ростов» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на встречу 8-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: «Ростов» не забьёт за 2.70.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    

«Заключительный матч 8-го тура РПЛ «Ростов» (14-е место, пять очков) — ЦСКА (второе место, 15 очков). Армейцы с приходом нового главного тренера Фабио Челестини показывают не просто хороший результат, но и качественный футбол. Опытный специалист, который не только играл на самом высоком уровне, но и в тренерском деле имеет огромный опыт и успехи! Вот я за таких, с заслугами и опытом, у которых можно чему-то поучиться!

После этого матча 0 в графе «поражения» у армейцев останется, уверен на все 100%. Они точно не проиграют. «ЦСКА с форой (0)» за 1.50, считаю очень даже неплохо, увеличить свой банк на 50% со страховкой в случае ничейного исхода. Поэтому считаю, что практически беспроигрышный «варик».

Но я даю прогнозы с цифрой не меньше 1.70. Поэтому мой прогноз следующий: «Ростов» не забьёт (2.70). У армейцев прекрасно выстроена игра в обороне, да и в воротах великий Акинфеев. Да, я рискую. Ведь всего лишь дважды армейцы сыграли «на ноль»: в Суперкубке с «Краснодаром» и в 1-м туре на выезде с «Оренбургом».

Но отсутствие главного тренера почти 10 дней, а также нестабильная финансовая ситуация в клубе (так пишет пресса), не «на ногу» хозяевам», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

