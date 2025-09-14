«Ростов» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Ростове-на-Дону

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.07.

«Ростов» против ЦСКА в восьмом туре Российской Премьер-Лиги. Тут всё однозначно – армейцы должны выигрывать. Демонстрируют они сейчас одни из лучших результатов в лиге. Про ростовчан такого же сказать точно нельзя. Так что три очка явно достанутся гостям.

Собственно, уже и по турнирному положению всё становится понятным. Располагаются они на противоположных полюсах таблицы. ЦСКА отлично проводит сезон, пока так и идёт без поражений, с 15 очками на втором месте.

У «Ростова» же всё намного хуже. Меньше всего у него в семи турах было побед – только одна виктория. В остальных встречах коллектив терял очки – четыре проигрыша и две ничьих. С пятью набранными баллами команда Альбы идёт на 14-м месте. Ничего для неё, конечно, ещё не потеряно. Но постепенно начинает всё больше «Ростов» отставать от оппонентов выше.

Перед паузой на матчи сборных их результаты были соответствующими. «Ростов» идёт на серии без побед из пяти встреч. Но хотя бы вничью он начал играть – 3:3 с «Локомотивом», 1:1 с «Ахматом». Но чаще клуб, конечно, всё ещё проигрывает.

ЦСКА же, как я говорил, намного чаще выигрывает, чем теряет очки. Но вот одна из ничьих у него произошла в последнем туре РПЛ – 1:1 с «Краснодаром». Действительно равная была игра, подопечные Челестини местами смотрелись лучше, давили, в концовке едва второй мяч не забили. До этого они шли на серии побед, которая началась с начала августа после ничьей с «Зенитом» — 1:1.

В общем, не вижу тут смысла долго рассуждать. ЦСКА – претендент на чемпионство на данный момент. Ну а «Ростов» — претендент на вылет. Так что фаворит тут очевиден. Моя ставка – победа ЦСКА с выгодным коэффициентом 2.07», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».