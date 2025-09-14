«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«В рамках 4-го тура английской Премьер-лиги состоится встреча между «Манчестер Сити», которым руководит Пеп Гвардиола, и «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима. Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября, на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Механизм небесно-голубых дал трещину. Уверенная победа над «Вулверхэмптоном» (4:0) в 1-м туре больше скрывала слабости команды, чем показывала её силу. Последующие поражения от «Тоттенхэма» (0:2) и «Брайтона» (1:2) открыли глаза на проблемы «Манчестер Сити». Травмы множатся, и из выбывших можно собрать полноценный состав, а тренеры активно внедряют новичков. Индивидуально игроки способны, но командной химии и стабильности пока не хватает. Несмотря на это, в составе «горожан» можно выделить атакующий дуэт Эрлинг Холанд – Омар Мармуш. Может, пауза и поездка на игры сборных дали свои плоды?

«Манчестер Юнайтед» — клуб хаоса и надежды. Можно либо страдать, либо саркастически ждать новых неудач, но оставаться равнодушным к проекту Рубена Аморима невозможно. На следующий матч сложно предсказать — он может уступить достойно «Арсеналу» (0:1) или удивить поражением от «Гримсби» из четвёртого дивизиона (2:2, 12:11 пен.). Впрочем, в атаке «красные дьяволы» сильны: по ожидаемым голам (xG) они на втором месте лиги. Но оборона подводит — за четыре игры пропущено шесть мячей. В составе «манкунианцев» я бы обратил внимание на форварда сборной Камеруна – Брайана Мбемо – он явно будет в хорошем расположении духа после игр за сборную.

За три матча «Сити» пропустил четыре мяча, «Юнайтед» — шесть за четыре.Ставка — тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».