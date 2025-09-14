«Манчестер Сити» — «МЮ»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» 2:1 за 7.60.

«Две команды из Манчестера проведут дерби в четвёртом туре АПЛ. «Сити» встретится с «Юнайтед». Да, обе команды явно не лучшим образом начали сезон. Но уровень «горожан» всё же выше, думаю, тут они должны выигрывать.

Хотя интересно, что в последние годы тяжёлыми для «Сити» были очные встречи. За это время менялся статус «горожан». Полтора года назад они были топ-коллективом, считались сильнейшим клубом Европы, но в финале Кубка Англии проиграли «МЮ». В прошлом сезоне вот начался кризис у подопечных Гвардиолы, неудачно они выступали, один отрезок вообще без побед был. И снова «Юнайтед» довольствовался очками в их дерби в АПЛ – 2:1 и 0:0. Хотя позапрошлым летом в Суперкубке ещё до начала кризиса «Сити» выиграл у оппонента – 2:1.

И да, статус команды Гвардиолы, как я сказал, менялся за это время. А вот статус «МЮ» оставался всё таким же. Уже давно это очень проблемная команда, меняющая тренеров, тасующая состав. Каждый сезон одно и то же – летом новые трансферы, фанаты имеют определённые надежды, кажется, сейчас всё вот изменится к лучшему. По итогу всё равно идут сплошные неудачи. Хотя прошлый сезон был особенным для «красных дьяволов». Он подарил фанатам, с одной стороны, место в АПЛ почти в зоне вылета, а с другой стороны, финал Лиги Европы, пусть и проигранный «Тоттенхэму».

В общем, очень нестабильно обе команды из Манчестера в последние годы выступают. И в новом сезоне ситуация для них обоих не изменилась. «МЮ» начал с трёх неудач кряду, даже из Кубка лиги умудрился вылететь от соперника из четвёртого дивизиона. Прервал же коллектив Аморима серию в игре с «Бёрнли», который едва смог обыграть. «Сити» же вроде бы стартовал с разгромной победы над «Вулвс», но затем дважды уступил — «Тоттенхэму» и «Брайтону».

Я буду отталкиваться всё-таки от уровня составов, игроков, тренеров. «МЮ» всё ещё меняется, много новичков, которые не привыкли даже к АПЛ, тот же Шешко. У «Сити» в этом смысле всё лучше, состав сыгран больше, да и время на осмысление своих ошибок было у Гвардиолы», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».