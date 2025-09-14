«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру 4-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.76.

«Дерби Манчестера – «Сити» примет дома «Юнайтед». Интересная игра. Особенно интрига у них появляется, если вспомнить, как в новом сезоне выступают непримиримые соперники. Ждут тут много эмоций, голов. Но всё же небольшое предпочтение отдаю «горожанам».

Уже, конечно, давно такого не было, чтобы перед их очным матчем «Ман Сити» шёл ниже «Ман Юнайтед» в турнирной таблице. Но сейчас это действительно так. С тремя баллами команда Гвардиолы идёт на 13-м месте. У подопечных Аморима на одно очко больше – они располагаются на девятой строчке.

И «МЮ» смог частично спасти старт сезона для себя только в своём последнем матче. Потому что в первых матчах провалился коллектив. Были у него и неплохие выступления, как например, с «Арсеналом» (0:1), а были и позорные – 1:1 с «Фулхэмом» в АПЛ и даже 2:3 с «Гримсби» из четвёртого дивизиона в Кубке лиги.

И всё-таки прямо перед паузой на матчи сборных «Юнайтед» прервал эту серию неудач. Добился он победы, выиграл у «Бёрнли», не такого уж грозного соперника, конечно. Дважды по ходу встречи «красные дьяволы» выходили вперёд в счете и пропускали. Под конец уже казалось, всё идёт к ничьей 2:2, но Бруну на последних минутах реализовал 11-метровый.

А вот у «Манчестер Сити» первые матчи сезона прошли совсем по-другому. Стартовал он как раз-таки очень уверенно, разгромил «Вулверхэмптон» в первом туре – 4:0. Казалось, «горожане» полностью вышли из кризиса прошлого сезона. Но быстро это чувство прошло, когда сперва «Сити» проиграл «Тоттенхэму» (0:2), а потом и «Брайтону» (1:2). Оба раза провалился коллектив Гвардиолы, отрезками доминировал, но уступал по итогу. С «чайками» они лучше, например, провели первую половину игры, а во втором тайме их оппонент уже доминировал и выиграл.

Так что да, сейчас «Сити» в турнире идёт ниже «Юнайтед». Но я бы всё равно не торопился ставить крест на «горожанах» и заранее поздравлять «красных дьяволов» с победой. Проблемы команды Аморима тоже некуда не делись, мы помним вылет из Кубка лиги от более слабого оппонента. Тут, правда, есть ещё один фактор – Лига чемпионов. На следующей неделе она стартует для «Сити» матчем с «Наполи». «МЮ» же вообще еврокубки пропускает, ему об этом беспокоиться не надо.

Я все же буду исходить из класса игроков, от работы тренера с ними. «Ман Сити» превосходит своего соперника в этом ключе, плюс ещё и дома играет. Так что поставлю на победу «горожан» за 1.76», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».