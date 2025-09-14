«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: гол «Валенсии» в первом тайме за 2.84.

«Барса», с одной стороны, не испытывает проблем с составом, сборная Испании на ходу. Но у «Барсы» остаются трудности в обороне: к её высокой линии соперники научились подходить опасно и реализовывать моменты. «Райо» в последнем матче вообще доминировал и заслуживал большего, чем ничья.

«Валенсия» неплохо начала чемпионат, в отличие от прошлого сезона, и выглядит довольно крепким соперником. Но я думаю, что мастерство «Барселоны» скажется в этом матче. Мне кажется, что индивидуальный тотал «Барсы» больше 3.5 когда-то должен случиться. Также я уверен, что «Валенсия» забьёт, и забьёт именно в первом тайме.

Итого у меня два варианта прогноза: гол «Валенсии» в первом тайме, индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3.5 гола», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».