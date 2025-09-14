Скидки
«Ак Барс» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
«На прошлой неделе эти соперники уже встречались в Магнитогорске, основное время завершилось со счётом 3:3. Теперь изменилось место проведения матча – но сценарий, скорее всего, будет схожий. Ставить на тотал больше пяти шайб заставляет тот факт, что у обеих команд перебор с грубыми ошибками в обороне. Да и вратарь казанской команды Бердин, выдав блестящий матч в Омске, в среду против «Автомобилиста» уже не выручал. А другой голкипер «Ак Барса», Билялов, выглядит ещё хуже.

А ведь в атаке обоих клубов много индивидуально сильных форвардов. Так что высокая результативность матчу почти гарантирована. Исход менее очевиден. Можно поставить на то, что опять будет ничья в основное, – либо, если нет желания так рисковать, на минимальную победу «Ак Барса». На стороне команды Гатиятулина будет свежесть, ведь перед встречей они отдыхали на день больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

