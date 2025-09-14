«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Прямо сейчас мало кто в лиге находится в столь же скверном эмоциональном состоянии, как «Спартак». У красно-белых настоящий провал на старте. А как ещё оценить один гол за два последних матча, плохую игру звёздных нападающих, одинаково серьёзные проблемы как с креативом, так и с характером? Есть ощущение, что команда Жамнова сама от себя не ожидала такой неудачной игры.

Понятно, что в этом матче москвичи будут стараться изо всех сил и попытаются прервать серию поражений хотя бы за счёт бега и старания. Но с соперником им в этом смысле не повезло. Взять очки у «Торпедо» сегодняшнему «Спартаку» будет крайне непросто. Нижегородцы подошли к старту регулярки в отличной форме. У них всё в порядке и с волевыми качествами, и с игровыми. Команда способна прибавить тогда, когда нужно, умеет отыгрываться во встречах с более звёздными, более опытными командами. После трёх побед подряд они точно не будут нервничать или бояться номинального фаворита. Скорее всего, за счёт хладнокровия и лучшей готовности победит «Торпедо» — с разницей в одну-две шайбы. Особой зрелищности от матча не ждём, вряд ли в нём будет больше пяти голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».