Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прямо сейчас мало кто в лиге находится в столь же скверном эмоциональном состоянии, как «Спартак». У красно-белых настоящий провал на старте. А как ещё оценить один гол за два последних матча, плохую игру звёздных нападающих, одинаково серьёзные проблемы как с креативом, так и с характером? Есть ощущение, что команда Жамнова сама от себя не ожидала такой неудачной игры.

Понятно, что в этом матче москвичи будут стараться изо всех сил и попытаются прервать серию поражений хотя бы за счёт бега и старания. Но с соперником им в этом смысле не повезло. Взять очки у «Торпедо» сегодняшнему «Спартаку» будет крайне непросто. Нижегородцы подошли к старту регулярки в отличной форме. У них всё в порядке и с волевыми качествами, и с игровыми. Команда способна прибавить тогда, когда нужно, умеет отыгрываться во встречах с более звёздными, более опытными командами. После трёх побед подряд они точно не будут нервничать или бояться номинального фаворита. Скорее всего, за счёт хладнокровия и лучшей готовности победит «Торпедо» — с разницей в одну-две шайбы. Особой зрелищности от матча не ждём, вряд ли в нём будет больше пяти голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android