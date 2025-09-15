Скидки
«Реал» — «Марсель»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Марсель»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов
16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 73% вероятности.

При этом шансы «Марселя» оценили в 8.20 (11%). Ничья идёт с коэффициентом 5.90 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

