«Реал» — «Марсель»: прогноз на матч в Мадриде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Реал» — «Марсель».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.10.

Матч с «Марселем» для «Реала» будет самым простым в календаре общего этапа Лиги чемпионов. Играют в Мадриде, соперник ниже уровнем. Даже «Кайрат» выглядит больше проблемным, пусть и только из-за дальнего перелёта. Поэтому необходимо набирать очки. Но Роберто Де Дзерби создал крепкий коллектив, который в прошлом сезоне финишировал вторым в Лиге 1 и уверенно проводил гостевые матчи.

Однако в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции ситуация немного другая. На домашнем стадионе клуб из Марселя разгромил «Париж» (5:2) и «Лорьян» (4:0), а на выезде проиграл «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:1). В обоих случаях голы были пропущены в концовках.

Вернувшийся в «Марсель» Пьер Эмерик Обамеянг уже оформил дубль в ворота парижан, а во встрече с «Лорьяном» не выходил на поле. Мэйсон Гринвуд сохранил великолепную форму с прошлого сезона и в новом уже набрал 2+3. Бенжамен Павар добавил крепости в защите и помогает развитию атак. Состав у Роберто Де Дзерби очень интересный, и он умело пользуется его ротацией. Дал отдохнуть некоторым футболистам перед поездкой в Мадрид.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. В новом сезоне Примеры у «Реала» пока не было соперников с настолько талантливой линией атаки. Оборона сталкивалась с ошибками и проблемами с куда более прагматичными командами. Ждём результативной игры от обеих сторон. Гюлер и Мбаппе попытаются задать жару Обамеянгу и Гринвуду.