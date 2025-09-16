Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: определён фаворит матча Лиги чемпионов
Комментарии

16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Вильярреал». Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Вильярреала» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android