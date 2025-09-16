«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Вильярреал». Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Вильярреала» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00.