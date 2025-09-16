Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: прогноз на матч в Лондоне

«Тоттенхэм» — «Вильярреал»: прогноз на матч в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Вильярреал».

Ставка: «Тоттенхэм» победит за 1.93.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион
Кто выиграет Лигу Европы — 2025/2026: два экс-тренера «Спартака» и действующий чемпион

«Тоттенхэм» с Томасом Франком пока выглядит вполне убедительно. В четырёх турах АПЛ команда одержала три победы — в матчах с «Бёрнли» (3:0), «Манчестер Сити» (2:0) и «Вест Хэмом» (3:0). А уступила «Борнмуту» (0:1). Причину поражения трудно объяснить. «Шпоры» были хуже во всём, соперник задавил их прессингом и не сбавлял темп.

Подопечные Марселино Тораля испытывают проблемы на выезде и пока не готовы к конкуренции с командами более высокого уровня. Игра строится на контроле мяча и быстрых переходах из обороны в атаку, но это плохо работало с мадридцами, а ничего нового привнести Марселино не смог.

Предлагаем не изобретать велосипед и поставить на то, что «Тоттенхэм» победит. Лондонцы симпатичнее по игре и по составу, чем испанская команда. Они уверенно справились с «Манчестер Сити», не испугавшись статуса, тогда как «Вильярреал» ничего не продемонстрировал во встрече с «Атлетико». Добавим к этому домашнюю атмосферу, которая придаст энергии хозяевам.

Материалы по теме
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
«Реал» — «Марсель». Обамеянг и Гринвуд бросят вызов Мбаппе и Гюлеру
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android