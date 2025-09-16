Скидки
«Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд: назван фаворит матча Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд: назван фаворит матча Лиги чемпионов
16 сентября 2025 года в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют туринский «Ювентус» и «Боруссия» из Дортмунда. Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринцам. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.08, а шансы дортмундской «Боруссии» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

