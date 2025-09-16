Скидки
«Ювентус» — «Боруссия»: прогноз на игру Лиги чемпионов

«Ювентус» — «Боруссия»: прогноз на игру Лиги чемпионов
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Ювентус» — «Боруссия».

Ставка: «Ювентус» не проиграет «Боруссии» Д + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Игор Тудор изменил «Ювентус» в лучшую сторону и может гордиться проделанной работой. В новом сезоне Серии А его подопечные одержали победы во всех трёх матчах — с «Пармой» (2:0), «Дженоа» (1:0) и «Интером» (4:3). Хорошо организованная атака, дисциплина и качественная игра в обороне привели к этим результатам.

Дортмундская «Боруссия» всегда готова к бодрому футболу. Если пойдёт игра на встречных курсах атаки, она её с радостью поддержит. Пока команда Нико Ковача оставляет приятные впечатления. В новом сезоне Бундеслиги сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3), а победила «Унион» (3:0) и «Хайденхайм» (2:0).

Имея такого футболиста, как Гирасси, «Боруссия» даже может выбрать выжидательную тактику и отдать мяч «Ювентусу», рассчитывая на контратаки. Нападающий из Гвинеи не подведёт в завершении. Пугает только поредевшая глубина состава. Слишком много футболистов отсутствует.

Мы вправе ожидать от этого матча результативности. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» не проиграет, через тотал больше 2.5 мяча. Всё-таки у туринцев слишком много энергии, с которой будет сложно справиться даже «Боруссии». После четырёх мячей в ворота «Интера» их вряд ли что-то испугает.

